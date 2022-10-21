Motosikletle seyahat ederken taya çarpan 10 günlük evli çift, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Motosikletle seyahat ederken taya çarpan 10 günlük evli çift, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor

21.10.2022 11:57
Motosikletle seyahat ederken taya çarpan 10 günlük evli çift, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 10 gün önce evlenen çift, motosikletle yolda seyir halindeyken aniden karşılarına çıkan taya çarptı. Meydana gelen kazada tay yaşamını yitirirken, evli çift ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babadağ ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde 10 günlük evli olan Murat Akduğan, eşi Yıldız Akgün ile birlikte arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı. Havanın kararmasıyla birlikle motosikletle yola çıkan Akduğan çifti, seyir halindeyken karşılarına aniden tay çıktı.

KARŞILARINA TAY ÇIKTI

Motosiklet sürücüsü Murat Akduğan, taya çarpmamak için manevra yapsa da başarılı olamayarak taya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte Akgün çifti, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

DURUMLARI KRİTİK

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan çifte ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, tay ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Denizli, Babadağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletle seyahat ederken taya çarpan 10 günlük evli çift, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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