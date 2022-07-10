Son dakika haberi! Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu

10.07.2022 23:35

Son dakika haberler: - Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu Sahipsiz büyükbaş hayvan yola atladı, 5 araç birbirine girdi Erzurum-Tortum karayolu üzerinde sahipsiz büyükbaş hayvanın yola atlaması zincirleme kazaya neden oldu.

- Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu

Sahipsiz büyükbaş hayvan yola atladı, 5 araç birbirine girdi

ERZURUM - Erzurum- Tortum karayolu üzerinde sahipsiz büyükbaş hayvanın yola atlaması zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaza akşam saatlerinde Tortum yolu Dumlu yol ayrımında meydana geldi. Yola aniden çıkan sahipsiz bir büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada kazaya sebep olan hayvan telef oldu. Kazaya karışan araçların içindeki vatandaşlar ise kazayı hafif sıyrıklar ve maddi hasar ile atlattı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevreden geçen vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kazanın ardından trafik bir süre ulaşıma kapanırken araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sahipsiz büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
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