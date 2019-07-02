Başıboş inek 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi
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Bingöl'de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:19 Kaynak: İHA
'de başıboş inek, 112 Acil Komuta Merkezine bağlı istasyona girdi. Genç
ilçesinde sahibi belli olmayan bir inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na geldi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, ineği halıda oturur durumda görünce şaşkınlık yaşadı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. - BİNGÖL
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