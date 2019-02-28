Başıboş Kazlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.
Trafiğin yoğun olduğu Ankara- Samsun
karayolu Ocaklı Kavşağı'nda Çorum istikametine giden sürücülerin önüne çıkan kazlar, araçları görmesine karşılık hareket etmedi. Sürücüler yol ortasında gezen kazları rahatsız etmemek için yan taraftan yollarına devam etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: İHA
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