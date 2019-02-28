Son Dakika Haberleri: Başıboş Kazlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü

Başıboş Kazlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.

Başıboş Kazlar Trafiği Tehlikeye Düşürdü, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde karayoluna inen başıboş kazlar sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik akışı aksadı.

Trafiğin yoğun olduğu Ankara- Samsun karayolu Ocaklı Kavşağı'nda Çorum istikametine giden sürücülerin önüne çıkan kazlar, araçları görmesine karşılık hareket etmedi. Sürücüler yol ortasında gezen kazları rahatsız etmemek için yan taraftan yollarına devam etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

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