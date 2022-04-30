Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

30.04.2022 23:44
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Kurtuluş Köyü Dirsekli TOKİ Konutlarında meydana geldi. Başı boş dolaşan köpek Bayar ailesinin ikamet ettiği binanın karşısındaki binanın önünde bulunan küçük bir çocuğu kovaladı. Köpeğin binaya girdiğini gören çocuklarla birlikte yoldan geçen bir vatandaş köpeği çıkarmak için binanın kapısına gittikleri anda köpek saldırısına uğradı. Alanda bulunan çocuklar sağa sola kaçışırken 5 yaşındaki Elvan Bayar ve iki arkadaşı da oturdukları binaya kaçtı. Binanın içine kaçan çocuklardan Elvin Bayar ayağı kayıp yere düşünce köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kızı sesleri duyup aşağıya inen ablası kurtardı.

Başıboş köpek tarafından dört yerinden ısırılıp feci şekilde yaralanan küçük kız ve ailesi ramazan bayram öncesi büyük bir dehşeti yaşadı. Hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 5 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından eve götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük kızın babası Zeki Bayar, "İş yerindeydim. Evden telefon geldi ve Elvin'e köpeğin saldırdığını söylediler. Eve geldiğimde çocuk kan revan içindeydi. Kızımı hemen hastaneye kaldırıp tedavisini yaptık. Allah'a çok şükür bu olay çok kötüde sonuçlanabilirdi" diye konuştu.

Bayar, hayvan sahiplerinin hayvanlarına sahip çıkmasını ve de sokak hayvanlarına barınak yapılmasını istedi. Tedavisi yapıldıktan sonra kızının taburcu olduğunu belirten Bayar, "Yaşanan olaydan sonra köpek güvenlik güçleri tarafından Cizre Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Bu olay bugün bizim başımıza geldi inşallah başkasının başına gelmez. Yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Küçük Elvin ise, "Ben ve arkadaşım bina içinde oyun oynarken binaya bir köpek girdi ve bizi kovaladı. Köpekten kaçarken kayıp düştüm ve köpek beni ısırdı. Elinden kurtulmak için çabaladım ancak kurtulamadım. Sonra ablamın yardımı ile kurtuldum" dedi. - ŞIRNAK

Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

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Şırnak, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika


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