Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada - Son Dakika
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Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada

07.07.2023 15:07

Rusya'da kaydedilen bir videoda, başıboş bir sokak köpeğin trafik kazasına neden olduğu anlar yer aldı. Köpeğe çarpmamak için bir otomobil yavaşlamasıyla meydana gelen kaza sonrası otoyol savaş alanına döndü.

Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu trafik kazalarına bir yenisi de Rusya'da eklendi. Otoyolda seyir halindeki araçların önüne çıkan köpek, birçok arabanın ve motosikletin birbirine girmesine neden oldu. Yaşanan kaos bir aracın kamerası ile anbean kaydedildi.

ART ARDA SAVRULDULAR

Ülkemizde her geçen gün artan başıboş sokak köpeği sorunu, can yakmaya devam ediyor. Önceki gün İstanbul'da güpegündüz bir kadın köpek saldırısı nedeniyle hastaneye kaldırılırken, Rusya'dan gelen görüntüler ise endişe yarattı. Araçların seyir halinde olduğu yola atlayan bir köpeğe çarpmamak için sürücünün durması sonucunda, ortalık karıştı. Birçok araba ve motosiklet, yoldan dışarıya savruldu. O anlar anbean kameralar ile kayıt altına alındı.

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Sokak Köpeği, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir anda yola atlayan başıboş köpek kazaya neden oldu! O anlar kamerada - Son Dakika
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