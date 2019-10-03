Son Dakika Haberleri: Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaşa ait 9 koyun, farklı günlerde evinin önünde bulunan ağılda köpekler tarafından boğularak telef edildi.

Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir vatandaşa ait 9 koyun, farklı günlerde evinin önünde bulunan ağılda köpekler tarafından boğularak telef edildi.


Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hikmet Muti isimli vatandaşın evinin önünde bulunan ağıla giren sokak köpekleri 7 koyunu boğarak telef etti. Yaşanan olayı gören vatandaş büyük üzüntü yaşarken, bugün sabah saatlerinde de 2 koyunu köpekler tarafından telef edildi. Yaşanan olay sonrasında Muti, telef olan 2 koyunu Kandıra Belediyesi binası önüne götürerek, yetkililere tepki gösterdi.


Koyunlar daha sonra dezenfekte edilerek gömüldü. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı
İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Fanatik Kayserisporlu adamın derbi yorumu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 13:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]