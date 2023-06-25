Başıboş köpekler açlıktan birbirlerini yiyor - Son Dakika
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Başıboş köpekler açlıktan birbirlerini yiyor

25.06.2023 12:47

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyü etrafında yüzlerce sahipsiz köpek açlıktan birbirlerini yiyor. Köpeklerin hem insanlara hem de inek ve tavuklara saldırdığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, köpeklerin yaşam alanları ve barınaklara ihtiyaçları olduğunu söylüyor ve yetkililerden yardım istiyor. Peçenek Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Karabacak, burada 500'den fazla sahipsiz köpek olduğunu ve bir barınak yapılması gerektiğini belirtiyor. Mahalle sakini Murat Hisarcı ise çocuklarını ve hayvanlarını dışarı bırakamadığını ifade ederek, burada bir barınak yapılması şart olduğunu vurguluyor.

Yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı

Mahalle sakini Kemal Karabacak: "Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz"

Mahalle sakini Murat Hisarcı: "Bu canları sağa sola atmayla bu iş olmaz. Burada 500 tane hayvan var. Buraya bir barınak yapılması şart"

ANKARA - Kahramankazan ilçesine bağlı Peçenek köyü etrafından geçen Kaplu Deresi Yolu'na her gün onlarca başıboş köpek bırakılıyor. Sahipsiz köpeklerin açlıktan birbirini yediği ifade edildi.

Kahramankazan'ın Peçenek Mahallesi başta olmak üzere civardaki tüm mahalle ile köyler Kaplu Deresi Yolu'na bırakılan yüzlerce sahipsiz köpeğin bakımsız olduğunu kaydeden vatandaşlar, hayvanların hem insanlara hem de inek ve tavuklara saldırdığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin açlıktan birbirini yediğini anlatan bölge sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

"Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz"

Kurumuş olan Kaplu Deresi etrafına konumlandırılan başıboş 500'den fazla köpek olduğunu söyleyen Kahramankazan ilçesi Peçenek Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Karabacak, "Biz köpeklerden şikayetçi değiliz. Köpekler sahipsiz oldukları için onlara yaşam alanları ve barınak istiyoruz. Köpekler burada çok aç ve susuz kalıyorlar, dolayısıyla birbirlerini yiyorlar. İneklerimize, hayvanlarımıza hatta insanlarımıza zarar veriyorlar. Yetkililere sesleniyorum, buraya bir an önce barınak yapılmasını rica ediyoruz. Bu kurumuş derenin etrafında 500'ün üzerinde sahipsiz başıboş köpek var, insanlar buradan geçerlerken tedirgin oluyorlar. Sürekli olarak civar ilçe ve mahallelerden köpekleri toplayıp buraya atıyorlar. Buradan bir araç geçerken tüm köpekler aracın etrafına toplanıp aracı durdurmaya çalışıyorlar. Buradaki köpekler birbirlerini parçalayıp yemeye başladılar. Durumları o kadar kötü ve acınacak durumda. Bu köpekler köylerimize inip kümeslerimizdeki tavuklarımıza saldırıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu canları sağa sola atmayla bu iş olmaz. Burada 500 tane hayvan var. Buraya bir barınak yapılması şart"

Başıboş köpeklerden korktukları için çocuklarını ve hayvanlarını dışarı bırakamadığını ifade eden mahalle sakini Murat Hisarcı, "Çocuklarımın başına bir şey gelirse bunun hesabını kim verecek" diyerek isyan etti. Bu hayvanların da bir can olduğunu hatırlatan Hisarcı şu sözleri kaydetti:

"Murat Hisarcı, belediyeler hayvan barınaklarına fazla gelen köpekleri buraya getiriyorlar. O yüzden buradaki köpeklerin büyük çoğunluğu küpeli. Belediye mensupları ve köpekleri yavruyken alıp da besleyemeyen insanlar, bu köpekleri buraya atıyorlar. Köpeklerin kemikleri sayılıyor, hatta birbirlerini parçalayıp yemeye başladılar. Bir noktaya yem bıraktığımız zaman baskın olan köpekler mamayı yiyebilmek için diğer zayıf gördüğü köpeğe saldırıyor ve ona zarar veriyor. Hemcinsleri tarafından öldürülen köpekler burada çok pis bir koku yapıyor. Bunlar candır, buradaki canlara yardım edilmesi lazım. Sadece gelip benim bahçemde 25-30 tane tavuğumu yediler. Şimdi yaz sezonu açıldı. Köyümüze çocuklarımız gelmeye başladı, çok tedirgin oluyoruz, Allah korusun her an saldırabilirler. Bu çocuklara eğer bir şey olursa bunun hesabını kim verecek. Bu canları sağa sola atmayla bu iş olmaz. Burada 500 tane hayvan var. Buraya bir barınak yapılması şart.

Kaynak: İHA
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Kemal Karabacak, Kahramankazan, Peçenek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başıboş köpekler açlıktan birbirlerini yiyor - Son Dakika


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