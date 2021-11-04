Başıboş köpekler yolda yürüyen çocuğa böyle saldırdı - Son Dakika

Başıboş köpekler yolda yürüyen çocuğa böyle saldırdı
KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Tomarza İlçesinde başı boş şekilde gezen sokak köpekleri, 2. Etap TOKİ Konutları içerinde bir çocuğa saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde karşısında başıboş köpekleri gören çocuk, kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yere düşerek yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar, yere düşen çocuğun yardımına koşarken o anlar saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: İHA
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