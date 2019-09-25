Son Dakika Haberleri: Başıboş köpekler korkutuyor
Son Dakika Güncel Haber

Başıboş köpekler korkutuyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları korkutuyor.

Başıboş köpekler korkutuyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, vatandaşları korkutuyor.


Sayıları her geçen gün artan başıboş köpeklerin özellikle küçük yaşlardaki çocuklar ve öğrenciler için daha da tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, "Sahipsiz sokak köpekleri ilçenin cadde ve sokaklarında cirit atmaya devam ediyor. Bazı saldırgan köpekler, sadece öğrencileri değil biz yetişkinleri de korkutmaya başladı. Herkes tedirgin. Bu duruma seyirci kalınmasın. Bir an önce söz konusu bu başıboş köpekler görevlilerce toplatılıp, belediyemizin barınağına götürülsün. Böyle olunca, bu hayvanlar hem sokaklarda aç susuz yaşamaktan kurtulacak hem de halkımız için olası bir köpek saldırısı önlenecektir" şeklinde konuştular. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başıboş köpekler korkutuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]