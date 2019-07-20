Başıboş köpekler mahalleliyi uyutmuyor
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde özellikle gece ortaya çıkan sokak köpeklerinden rahatsız olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediyeden bu soruna biz çözüm bulmasını istiyor.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
'nın Yeşilyurt
ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde özellikle gece ortaya çıkan sokak köpeklerinden rahatsız olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediyeden bu soruna biz çözüm bulmasını istiyor.
Akşam saatlerinden sonra görülmeye başlayan sürü halindeki sokak köpeklerinden rahatsız olan mahalle sakinleri, yetkililerden sorunlarına çözüm istiyor. Her akşam ortaya çıkan köpeklerin tehlike saçtıklarını belirten vatandaşlar, birçok ilde yaşanan köpek saldırılarına maruz kalmamak adına şimdiden yetkilileri uyarıyor. Bu sıcak yaz günlerinde akşamları çocukları ile sokağa çıkamadıklarından dert yanan mahalle halkı, gece yarısı da köpek havlamalarından dolayı yatamadıklarını da söylüyorlar.
Yetkilileri göreve çağıran vatandaşlar, geç olmadan bu soruna biran önce çözüm bulunmasını bekliyorlar. - MALATYA
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