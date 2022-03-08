Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

08.03.2022 15:02
Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

Safranbolu Barış Mahallesi 66 Nolu Sokağı mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Sürü halinde gezen köpekler sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde köpeklerin havlamasından kaçışan öğrencilerin yer aldığı görülüyor.

(Rıdvan Bostancı/ İHA)

YORUMLAR
500
Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet Osmanlı kenti Safranbolu'nun cadde ve sokakları kadınlara emanet Son dakika haber! Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada Son dakika haber! Taksici ile minibüsçünün yumruk yumruğa kavgası kamerada

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:59 Rafta olmayan depoda çıktı! Marketler ayçiçek yağını bakın nerede saklıyor
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
14:39 Putin Rusya'yı dünyaya kapatacak: 11 Mart'ta internetin fişini çekecek!
14:34 " Adımız Odunpazarı ama kadın erkek eşitliğine inanmayacak kadar odun değiliz"! Belediyeden, "budur" dedirten afiş
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement