Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu - Son Dakika
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Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

08.03.2022 22:54

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu olduKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başıboş sokak köpekleri tehlike oluştururken öğrencilerin korkusu oldu.

Safranbolu Barış Mahallesi 66 Nolu Sokağı mesken tutan başıboş köpekler, çocuklar ve aileleri için tehlike oluşturuyor. Sürü halinde gezen köpekler sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrencilerin korkulu rüyası haline geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde köpeklerin havlamasından kaçışan öğrencilerin yer aldığı görülüyor.

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Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başıboş köpekler öğrencilerin korkusu oldu - Son Dakika


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