Başıboş köpekler yoldan geçen araçlara saldırdı - Son Dakika

Samsun'da başıboş köpekler yoldan geçen araçlara saldırarak sürücüleri tedirgin etti.

Anıtpark'ın müdavimi olan köpekler, bugün saldırganlıkları ile dikkat çekti. Her gün yüzlerce insanın geçtiği parkta kimseye havlamayan ve herkes tarafından sevilen köpekler, bugün Cumhuriyet Caddesi'ni kullanan araçlara adeta geçit vermedi. Kısıtlama günü denetim yapar gibi caddede bekleyen köpekler, neredeyse her geçen araca havlayarak saldırdı. Köpekleri fark eden sürücüler onlara zarar vermemek için yavaşladı. Bazı sürücüler de durarak köpeklerin sakinleşmesini bekledi, daha sonra kontrollü şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin etrafını saran köpekler, sürücü ve yanındakileri korkuttu.

Köpeklerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı iş yerlerinin kapalı olması ve yiyecek bulamamaları nedeniyle araçlara saldırdığı tahmin ediliyor. - SAMSUN