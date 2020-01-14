Başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı - Son Dakika
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Başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı

6 saat önce

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpekler için belirli bölgelere yiyecek bırakıldı.

Başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı, System.String[]

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpekler için belirli bölgelere yiyecek bırakıldı.


Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari- Çukurca karayolundaki çöplük mevkiindeki başıboş köpekler için Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, HAYTAP'ın desteği ile yiyecek bıraktı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Hakkari'de yiyecek bulmaktan zorlanan başıboş köpeklere Hakkari Belediyesi ekibi sahip çıktı. Her hafta düzenli olarak hayvanların beslenmesini sağlayan veteriner ekipleri, yeni yavrulanan köpekleri ise klinikte barındırıyor.


Başıboş sokak hayvanları için yiyecek bırakan belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Onlarca başıboş köpek kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki çöplük alanda besleniyor. Her defasında hayvanlara yiyecek bırakan ve sağlık taramasını yapan belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hakkari Belediye Başkanlığı, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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