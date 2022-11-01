Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu

01.11.2022 16:34

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara'ya sevk edildi. Çocuklarının birinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğerinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde yaşayan Polat Ergün ve Mustafa Erçetin sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ankara'da kuduz teşhisiyle tedavi altına alınan çocuklardan Mustafa Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polat Ergün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"DEVLETİMİZ BUNA BİR ÇARE BULSUN"

700 haneli olan ve yüzlerce öğrencisi bulunun ana yol üzerindeki köylerine başıboş köpeklerin sürekli bırakıldığını söyleyen Köy Muhtarı Halis Oruçlu, "Gerçekten bizim köyde oldukça başı boş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun" diye konuştu.

Başıboş köpeklerin ısırdığı çocuklar kuduz oldu! Alınan önlem yürekleri sızlattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremlerin art arda geldiği günlerde Afet Araştırmaları Derneği'nde kritik etkinlik! Vaktiniz varsa sakın kaçırmayın Depremlerin art arda geldiği günlerde Afet Araştırmaları Derneği'nde kritik etkinlik! Vaktiniz varsa sakın kaçırmayın Turgutlu Belediye Başkanı Akın: 'Zannedecek Misiniz Ki Bu Yetkileri Vermeyince Çetin Akın'ın Sırtı Yere Gelecek, Mümkün Mü?' Turgutlu Belediye Başkanı Akın: 'Zannedecek Misiniz Ki Bu Yetkileri Vermeyince Çetin Akın'ın Sırtı Yere Gelecek, Mümkün Mü?' Bakan Soylu: 'İkinci asra 'bir' kaldı ve birileri ikinci asra 'milletin emrinde, milletin devleti' ile girmek istemiyor' Bakan Soylu: 'İkinci asra 'bir' kaldı ve birileri ikinci asra 'milletin emrinde, milletin devleti' ile girmek istemiyor'

Adilcevaz, Bitlis, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bizzat aradı! Togg siparişi veren ilk devlet başkanı Aliyev oldu
14:27 Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı
14:04 Erkek kuaförüne dalan pitbull dehşeti yaşattı! 1 vatandaş yaralandı
14:01 "Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt: Önce Biden'a sonra size anlatacağım
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Belediye Başkanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi: CHP'nin helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması hakkında güzel haberi verdi: Sevkiyat bugünden itibaren aynen devam edecek
12:57 Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak
12:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki gösterdi: Vicdansıza bak ya, bu ne akıl, sen kendinde misin?
12:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği esnada hareketlenen salonu böyle susturdu
08:35 Dilan Çıtak'tan düğün itirafı: Bazı dostlarıma çok kırgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 14:46:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement