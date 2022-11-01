Bitlis'i tedirgin eden olay! Sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu

Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde yaşayan Polat Ergün ve Mustafa Erçetin sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Ankara'da kuduz teşhisiyle tedavi altına alınan çocuklardan Mustafa Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polat Ergün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
700 haneli olan ve yüzlerce öğrencisi bulunun ana yol üzerindeki köylerine başıboş köpeklerin sürekli bırakıldığını söyleyen Köy Muhtarı Halis Oruçlu, "Gerçekten bizim köyde oldukça başı boş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun" diye konuştu.
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