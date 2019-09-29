Son Dakika Haberleri: Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı
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Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı

52 dakika önce

Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk, büyük korku atlattı.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk, büyük korku atlattı.

Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde akşam saatlerinde babasıyla evine giden 8 yaşındaki R.Ö. toplu halde gezen başıboş köpeklerin arasında kaldı. Köpeklerin havlaması sonucu kaçan küçük çocuk, babası ve yoldan geçen vatandaşların sayesinde saldırıdan kurtarıldı.

Bir anda etrafımızı sardılar

Korku dolu anlar yaşayan küçük çocuğun babası Birol Özgen, "Oğlumla derbi maçını izleyip eve dönerken, bir anda etrafımızı köpekler sardı. Yaklaşık 8 civarında köpeğin oğlumu kovalamaya başlaması üzerine yoldan geçen genç arkadaşlarla müdahale ettik. Neyse ki ısırma yok ama bu köpeklerin buradan toplanmasını istiyoruz. Çünkü her akşam aynı sorun ve tedirginiz. Çocuklarımız okula gidip geliyor. Başlarına bir şey gelsin istemiyoruz" diye konuştu.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köpeklerin toplanacağı bildirildi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı 8 yaşındaki çocuğu babası kurtardı

Tekirdağ, Malkara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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