Son Dakika Haberleri: Başıboş Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

Başıboş Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı

25 dakika önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde, okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Başıboş Köpeklerin Saldırdığı Çocuk Yaralandı, System.String[]
Mardin'in Ömerli ilçesinde, okul çıkışı evine giden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Atatürk İlkokulu öğrencisi Emre Çiftçi (7), okul çıkışı evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Saldırıda 5 yerinden yaralanan Çiftçi, çevreden yetişenlerin müdahalesiyle baygın olarak kurtarıldı.

Mardin Devlet Hastanesine getirilerek aşıları yapılan Çiftçi'nin, kuduz şüphesiyle vücudundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi.

Çiftçi'nin hastenedeki tedavisi sürüyor.

Küçük çocuğun amcası Veysi Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başıboş 4 köpeğin o sırada okuldan çıkan yeğenine saldırdığını belirtti.

Yeğeninin birçok yerinden yaralandığını anlatan Çiftçi, "Saldırı esnasında bayılmış oradan geçen bir kişinin görmesiyle kurtarıldı. Eğer onu kurtarmamış olsaydı, köpekler yeğenimi parçalayacaktı. Kayseri'de yaşanan olaydan daha berbat, daha fecisini yaşayacaktık. Bekliyoruz, durumu ağır, yoğun bakımda. Kafasından ve vücudunda ısırıklar var." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:06 Kaynak: AA

Emre Çiftçi, Ömerli, Mardin, 3. Sayfa
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