Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü - Son Dakika
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Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü

31.05.2022 10:22
Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü

Başkentte çeşmeden su doldurduğu esnadan 13 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Aysel Saylem, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ölümün eşiğinden döndü.

Başkentte çeşmeden su doldurduğu esnadan 13 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Aysel Saylem, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ölümün eşiğinden döndü. Her iki bacağında da köpek ısırığına bağlı derin yaralar oluşan Saylem, yürümekte zorluk çektiğini belirterek yetkilerinden başıboş köpeklerle ilgili bir çözüm bulmasını istedi.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı İkipınar Köyü'nde meydana geldi. Köydeki hobi evinde su şebekesi bulunmayan Aysel Saylem (72) ile Ali Saylem (72) çifti, evlerinin bahçelerindeki ağaçları sulamak için köyde bulunan çeşmeye gitti. Aysel Saylem, ellerindeki pet şişelere su doldurduğu esnada boş arazideki 13 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Can havliyle çığlıklar atmaya başlayan kadının yardımına arabada bulunan eşi Ali Saylem ve civardaki diğer vatandaşlar koştu. Köpeklerden kurtarılan talihsiz kadın, Pursaklar Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Her iki bacağında da köpek ısırığına bağlı derin yara izlerine oluşan Saylem tedavi altına alındı. Ölümle burun buruna gelen Saylem; hareket etmekte, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta aşırı zorlandığını söyledi. İlçe belediyesinin konuyla yeterince ilgilenmediğini belirten Saylem, yetkililerden sorunlarının çözümü kavuşturulmasını istedi.

"HEPSİ BİRDEN ÜZERİME HÜCUM EDİP BENİ YIKTILAR"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aysel Saylem, "Bahçemize gelmiştik. Çeşmeden su almaya gitmiştik. Biraz ilerledim. Baktım ki büyük bir köpek bana hırlamaya başladı. Heyecandan arkasından gelen köpekleri görmedim. Köpeklerin hepsi birden üzerime hücum edip beni yıktılar. Eşim, '12-13 köpek vardı' dedi. Beni kurtardılar ama vücudumda baya hasar oluştu. Kıyafetimi yırtmışlar. Hastaneye gittik. Orada kuduz aşısı ve pansuman yaptılar bana. Bu köpeklerden çok şikayetçiyiz. Eğer yalnız olsaydık beni de eşimi de parçalarlardı. Her iki bacağımdan da ısırdılar ve sağ bacağımda çok yara var. Diz kapağımın altı da dünden beri çok kanıyor. Yürüyemiyorum. Sağ bacağımı çekemiyorum. Yürürken zorluk çekiyorum. Bacağımın üstünü koparmışlar, orada kalıcı iz kalabilirmiş. Burada çok köpek var. Eşim korkusundan gelemiyor bazen buraya" ifadelerine yer verdi.

"PARAMPARÇA YAPACAKLARDI"

Eşinin ölümden döndüğünü söyleyen Ali Saylem ise, "Ağaçları sulamak için akarsuya su doldurmaya gitmiştik. Eşim suyu doldururken ben arabayı yola çekiyordum. O anda orada tek bir köpek vardı. O köpek hırlamaya başlayınca ağacın dibindeki köpeklerle birlikte 12-13 köpek birden eşimin üzerine hücum ettiler. Ben kendimi arabadan zor attım. Oradaki insanlar da geldi. Onların yardımıyla eşimi kurtardık. Yoksa paramparça yapacaklardı. Bu sıkıtımızın giderilmesi için de buralara su verilmesini rica ediyoruz. Burada köpekleri etle besliyorlar. Eğer besleyeceklerse bir köpek bakım evi kurup orada beslesinler. Yolun kenarlarında baya köpek var. Kulaklarında küpe olunca zararsız oldukları anlamına gelmiyor. Bu konuya biraz dikkat edilmesini istiyorum" dedi.

(Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu - İHA)

Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü
Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü
Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü
Başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın ölümden döndü

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Kaynak: İHA

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