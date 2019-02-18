Başıboş Pitbull Belediye Ekipleri Tarafından Yakalandı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde başıboş pitbull cinsi köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp bakım ve tedavi merkezine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Belediyesi
Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Orhaniye
Mahallesi Yenişehir Caddesi
üzerindeki boş bir arsa üzerinde bulunan tahta baraka içerisine sahipsiz pitbull cinsi bir köpeğin terk edildiğini tespit etti. Ekipler, ivedi bir şekilde Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle temasa geçerek sahibi tespit edilemeyen köpeği yakaladı. Pitbull
cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürülürken, çevre sakinlerinin talebi üzerine köpeğin yaşadığı baraka da yıkıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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