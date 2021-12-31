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BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

31.12.2021 11:46
BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

KAYSERİ'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu.

KAYSERİ'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, tedirginliğe neden oldu. Mahallenin ihbarı üzerine gelen ekiplerce yakalanan köpek, bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, önce araçlara ardından bazı vatandaşlara doğru koştu. Tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı. Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı. Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU
BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU
BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU
BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

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Rehabilitasyon, Kocasinan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞIBOŞ PİTBULL TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika


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