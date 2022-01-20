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Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu - Son Dakika

Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu

20.01.2022 09:16

Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu Avcılar'da başıboş Pitbull'un korku saldığı anlar kamerada Avcılar'da başıboş Pitbull yoldan geçen vatandaşlara korku saldı.

Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu

Avcılar'da başıboş Pitbull'un korku saldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da başıboş Pitbull yoldan geçen vatandaşlara korku saldı. Özellikle motosiklet sürücülerini hedef alan köpek, bir vatandaşı dakikalarca kovaladı. Köpekten kaçan adam ise, bir arabanın üstüne çıkarak canını kurtarırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terkedilen Pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Özellikle yoldan geçen motosiklet sürücülerine saldırmaya çalışan Pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı.

Pitbull'dan kaçan kişi arabanın üzerine çıktı

Evine girmek isteyen bir motosiklet sürücüsüne saldıran köpek, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan bir arabanın üstüne çıkan adam, uzun bir süre aşağı inemedi. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu
Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu
Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu

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Cihangir Mahallesi, Avcılar, Pitbull, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş Pitbull'un saldırdığı vatandaş arabanın üstüne çıkarak kurtuldu - Son Dakika
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