Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

03.06.2023 13:15

Elazığ - Baskil Karayolu Sütlüce köyü mevkiinde M.G. idaresindeki kamyonet, yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken köpek ise telef oldu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ - Baskil Karayolu Sütlüce köyü mevkiinde M.G. idaresindeki kamyonet, yola çıkan başıboş sokak köpeğine çarptıktan sonra şarampole uçtu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken köpek ise telef oldu. Yoldan geçen ve kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı
Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı
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Sokak Köpeği, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş sokak köpeğinin önüne atladığı kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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