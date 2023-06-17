Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti - Son Dakika
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Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti

Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti

17.06.2023 12:42

Elazığ'da bir tavuk çiftliğine giren başıboş sokak köpekleri, bin 500 civcivin bin 300'ünü bir kısmını boğarak, bir kısmını is parçalayarak telef etti. Mağdur vatandaş, "Bu olay yüzünden bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu an bu boğulan ve parçalanan civcivlerimiz 45 ile 60 günlüktür. Yumurta tavuğunun yerine bırakmak için bu civcivlere bakıyoruz. Şu an bu 1500 civcivden 100-150 tane kaldı. Gerisi komple telef oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen başıboş sokak köpeği saldırılarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da başıboş köpekler bu kez insanlara değil, bir tavuk çiftliğindeki hayvanlara saldırdı.

BİN 500 CİVCİVDEN BİN 300'ÜNÜ TELEF ETTİLER

Kovancılar ilçesine bağlı Karagedik Köyüne bağlı Akmezra'da gerçekleşen olayda sokak köpekleri, çiftlikte bulunan bin 500 civcivin bin 300'ünü boğarak ve parçalayarak telef etti.

Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti

"SÜRÜ HALİNDE DOLAŞIYORLAR"

Sürü halinde dolaşan köpeklerin yakın köylerde yaşayan insanlar içinde tehlike oluşturduklarını belirten Çelik, "Dün çiftliğe geldiğimde başı boş gezen 5 sokak köpeğinin civcivleri boğmuş ve parçalamışlardı. Komşularımın ve çevre köy sakinlerinin iddialarına göre son bir hafta on gündür Belediye tarafından buralara sokak köpekleri bırakılıp gidiyorlar. Bu olay yüzünden bayağı bir sıkıntı yaşadık. Şu an bu boğulan ve parçalanan civcivlerimiz 45 ile 60 günlüktür. Yumurta tavuğunun yerine bırakmak için bu civcivlere bakıyoruz. Şu an bu 1500 civcivden 100-150 tane kaldı. Gerisi komple telef oldu." dedi.

Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti

BU YILKİ ZARARI 100 BİN TL'DEN FAZLA

Geçen yıl da çadırlarının parçalayarak yüze yakın tavuğunun yine sokak köpekleri tarafından parçalandığını ve bu yıl ki zararının 100 bin TL'den fazla olduğunu beliren Çelik, zararının giderilmesi için yetkililerden destek bekliyor.

Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti
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Sokak Köpeği, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş sokak köpekleri, tavuk çiftliğindeki bin 300 civcivi telef etti - Son Dakika
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