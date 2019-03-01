Son Dakika Haberleri: Basılan Kitap Sayısı Artıyor"

Basılan Kitap Sayısı Artıyor"

6 dakika önce

Türkiye'de basılan kitap sayısının her geçen yıl arttığını belirten Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş, "Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) verilerine göre yayıncılık dünyasını ABD, Çin ve Almanya domine ediyor.

Basılan Kitap Sayısı Artıyor
Türkiye'de basılan kitap sayısının her geçen yıl arttığını belirten Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş, "Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) verilerine göre yayıncılık dünyasını ABD, Çin ve Almanya domine ediyor. Bunu Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa izliyor. Türkiye ilk 10'a girmeye çok yakın. Bu anlamda önümüz açık. Ancak daha nitelikli, katma değeri yüksek ve getirisi yüksek kitaplar üretmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var" dedi. 

Eğitimin önemini vurgulayan Çavuş, "Tanıştığım birçok kişi kitap yazmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor, bir yerde tıkanıyor. Bunu aşmak ancak bu işin dinamiklerini öğrenmekle olur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜ SEM) bünyesinde başlattığımız editörlük atölyesi bu açığı kapatacak. Atölyede yalnız yayıncılık endüstrisini değil aynı zamanda işi nasıl kazançlı hale getirebileceğimizi de konuşacağız" diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak 60 saatlik 'Editörlük Atölyesi' 2 Mart Cumartesi günü eğitimlere başlıyor. Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş tarafından verilecek eğitimde kitap hazırlamanın tüm aşamaları anlatılacak.

MÜRSEL ÇAVUŞ KİMDİR

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Mürsel Çavuş, 22 yıldır basının çeşitli kademelerinde görev aldı. İçerik danışmanlığı, editörlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği yaptı. 2013 yılından beri Doğan Burda ve Turkuvaz Medya Grubu ile telifli yazar olarak çalışıyor. Geliştirici kitap editörlüğü yapıyor. Yitikülke Yayınları'ndan çıkan Yaratıcı Yazarlık Defteri'nin de yazarı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: DHA

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