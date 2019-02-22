Son Dakika Haberleri: Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Muafiyeti Yürürlüğe Girdi

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Muafiyeti Yürürlüğe Girdi

15 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV sıfırlandı.

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Muafiyeti Yürürlüğe Girdi, System.String[]
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV sıfırlandı. Kanun, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV (Katma Değer Vergisi) oranının sıfırlanmasını da içeren torba kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  Yasalaşan teklife göre Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümleri gereğince poşetlenerek satılan kitap ve dergiler, KDV muafiyetinden yararlanamayacak.  

3 AY SÜREYLE PRİM, VERGİ VE ÜCRET DESTEĞİ SAĞLANACAK

Kabul edilen kanun teklifinde ayrıca, 2018 yılı içinde iş verenler tarafından bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ve 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için de 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:58 Kaynak: DHA

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