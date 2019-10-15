Basım teknolojileri, Printİstanbul2019'da masaya yatırıldı
1 saat önce
3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), tüm sektör oyuncularını İstanbul'da bir araya getirdi.
3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), tüm sektör oyuncularını İstanbul'da bir araya getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07
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