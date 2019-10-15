Son Dakika Haberleri: Basım teknolojileri, Printİstanbul2019'da masaya yatırıldı
Son Dakika Ekonomi Basım teknolojileri, Printİstanbul2019'da masaya yatırıldı

Basım teknolojileri, Printİstanbul2019'da masaya yatırıldı

1 saat önce

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), tüm sektör oyuncularını İstanbul'da bir araya getirdi.

Basım teknolojileri, Printİstanbul2019'da masaya yatırıldı , System.String[]

3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul2019), tüm sektör oyuncularını İstanbul'da bir araya getirdi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:07 
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