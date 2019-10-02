"Başıma bir şey gelirse çocuklarımın arkasında devletim var"

Elazığ'da 72 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Başar, zihinsel ve bedensel engelli 4 çocuğuna devlet desteğiyle adeta bebek gibi bakıyor.

Aksaray Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Başar'ın iki çocuğu sağlıklı, Şirin (53), Mehmet (45) Ramazan (39) ve Meryem (32) ise zihinsel ve bedensel engelli doğdu. Sağlıklı iki çocuğu evlenen Başar, engelli çocuklarını ise yıllardır bir an olsun yanından ayırmadı.

Başar, sağlık sorunları nedeniyle eşinin yeterince ilgilenemediği çocuklarının beslenme ve temizlik gibi her türlü ihtiyacını ilerleyen yaşına rağmen fedakarca karşılıyor.

Bütün hayatını çocuklarına adayan Başar, ailesinin geçimini engelli çocukları için devletin sunduğu desteklerle karşılıyor.

"50 yıl geçti hala bebek gibiler"

Anne Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahtan akşama kadar tüm zamanını çocuklarıyla geçirdiğini söyledi.

Yaşadıkları evde devletin sağladığı imkanlarla engelli çocuklarına elinden geldiğince en iyi şekilde bakmaya çalıştığını ifade eden Başar, sağlıklı iki çocuğunun evlendiğini, 4 engelli çocuğuna yalnız başına baktığını belirtti.

"Onları canımdan çok seviyorum. Onlar benim her şeyim. Bebeklerim onlar benim. Ne isteseler onu yapıyorum, onları gezdiriyorum. Elimden geldiği kadar çocuklarımın yanındayım. Çocuklarım ilk doğduklarında bebekti, aradan 50 yıl geçti hala bebek gibiler." diyen Başar, engelli oldukları için çocuklarının bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını anlattı.

Yaşadığı sürece hep çocuklarının yanında olacağını dile getiren Başar, "Ben yaşlıyım, çalışamıyorum. Çalışma imkanım olsa da çocuklarımı bırakıp gidemem. Onları tek başına bırakamıyorum çünkü onların yemek yemeleri gerekiyor. Yanlarında olup, onlarla ilgilenmem gerekiyor." dedi.

"Çocuklarımın arkasında devletim var"

Devletin sağladığı imkanlar dışında başka bir geliri olmadığını aktaran Başar, şöyle konuştu:

"Devletimizin sağladığı yardımlarla onlara bakabiliyorum. Eğer başıma bir şey gelirse ki yaşlandım, biliyorum ki çocuklarımın arkasında devletim var. Onların bir güvencesi var çünkü devletin çocuklarıma verdiği maaş dışında hiçbir gelirimiz yok. O da olmasa yaşayamayız biz. Allah devletimizden razı olsun."

"Annem olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz"

Başar'ın engelli çocuklarından 53 yaşındaki Mehmet Şirin Başar, çocukluğundan bu yana kendisine annesinin baktığına işaret ederek "Annemi çok seviyorum. Annem bana çok iyi bakıyor. Yemek yapıyor, bize bakıyor, bizi dışarıya çıkarıyor. O olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz." dedi.

Koltuk değneği ile yürüyebildiğini anlatan Başar, "Hep mavi kapak topluyorum ama akülü araba alamadım henüz. Tek hayalim akülü araba almak. Başka bir şey istemiyorum." dedi.

Ramazan Başar ise annelerinin hiç yanlarından ayrılmadığını ve kendilerine çok iyi baktığını aktardı.

"Maddi olarak yaralarını sarmaya çalışıyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, devletin sosyal devlet olma vasfı gereği engellilere evde bakım ücreti vererek onların daha kaliteli yaşam sürmelerine katkı sunduğunu söyledi.

Kenç, Elazığ'da yaklaşık 5 bin aileye aylık ödediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Eli öpülesi Fatma Başar annemiz yaşı büyük 4 çocuğuna evinde bakıyor. Çocukları pırıl pırıl çocuklar. Bu tür insanlara devletimiz sahip çıkıyor. Başka hiçbir maddi destekleri olmadığı için kurum olarak çocuklarına engelli maaşı vererek aileyi evlerinde destekliyoruz. Annenin çocuklarını bakımları için herhangi bir kuruma bırakmadığı için yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ailenin ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır."