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Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor! - Son Dakika

Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!

07.02.2022 11:43
Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor!

Medipol Üniversitesi'nde okuyan D.K. adlı öğrenci, sosyal medya üzerinden bir erkek tarafından taciz, tecavüz ve ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Üniversite yönetiminin ve öğrencilerinin de destek verdiği genç kadın; söz konusu saldırganın kendi fotoğraflarını müstehcen görüntülerle birleştirerek yaydığını ve şikayet edilmesi durumunda FETÖ senaryosuyla korkutulduğunu belirtti.

Medipol Üniversitesi öğrencisi D.K. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 7 aydır bir erkeğin kendisini taciz, tecavüz ve ölümle tehdit ettiğini açıklayarak yardım istedi. Medipol Üniversitesi de öğrencisinin açıklamasını destekleyerek "Medipol Üniversitesi öğrencimiz bir sapık tarafından taciz ediliyor ve sosyal medyada ifşa ediliyor. Derya arkadaşımızın yanındayız ve zanlının yakalanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

Medipol Üniversiteli Genç Fenerbahçeliler de yaptıkları açıklamayla "Ahlak yoksunu şahsa uygulanacak her türlü yaptırımın takipçisi olacağız" denildi.

"ADIMA MÜSTEHCEN HESAPLAR AÇTI"

D.K. sosyal medyada yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Bu şahsın bana yaşattıkları yüzünden psikolojim bozuldu. Sokağa çıkmaya sosyalleşmeye korkuyorum. Psikolojik tedavi görmeye ve bir sürü ağır psikolojik ilaç kullanmaya başladım. Hayatım mahvoldu, okuluma bile devam etmekte zorlanıyorum.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

7 aydır açtığı çeşitli sosyal medya hesaplarından sürekli bana tecavüz edeceğine ve beni öldüreceğine dair paylaşımlar yapıp beni korkutmaya çalışıp insan içine çıkamayacağımı iddia ederek kendisinin istediklerini yapmam gerektiğini söylüyor.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

Aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma bu hesaplardan mesajlar göndererek ve aynı hesaplar üzerinden onlar hakkında da paylaşımlar yaparak beni tüm sosyal çevreme rezil edip bu süreçte yalnız kalmamı amaçlıyor.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

Başıma bir şey gelirse sorumlusu @sefabeyani @sefo65220105 nickli Twitter kullanıcısı ve https://t.me/deryanin_nude_arsivi… bu grubu açan şahıstır. "

"ŞİKAYET EDERİM DEYİNCE FETÖ SENARYOSU UYDURDU"

D.K. yaşadıklarını anlatmayı şu sözlerle sürdürdü:

"Kendisini şikayet edeceğimi söylediğimde beni FETÖ üyesi olmakla suçlayacağını senaryosunun hazır olduğunu bana kimsenin inanmayacağını, kendisinin psikopat olduğunu ve bana her şeyi (ölüm, tecavüz) yapabileceğini dile getiriyor.

Benim adıma açtığı müstehcen hesaplarla fotoğraflarımı müstehcen görsellere şoplayıp okul grubumda paylaşımlar yaparak beni rezil ediyor, hocalarım dahil okuldaki herkese açıklama yapmak durumunda kalıyorum. Gruplardan atılınca yeni gruplar ve profiller açıp aynı şeye devam ediyor.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

Yüzümü pornografik içeriklere şoplayıp bunu herkese yayacağını, ailemin, arkadaşlarımın herkesin bana sırtını döneceğini söylüyor. Telegramdaki pornografik gruplara benim adıma açtığı profillerle katılıp bilgilerimi ve fotoğraflarımı paylaşıyor.

Bunlar paylaşımlarının sadece birkaçı bunlar gibi yüzlercesi var. Birçoğunu noterde tasdiklettim, şikayette de bulundum. Hatta birkaç hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli de getirttim. Kendisi durmuyor ve söylediğine göre de korkmuyor.

Başıma bir şey gelirse sorumlusu O'dur diyerek ifşa etti! Medipol Üniversitesi öğrencisi 7 aydır yaşadıklarını anlattı

Hukuki sürecin hızlanmasını sağlamak, bu süreçte bana daha fazla zarar vermesini engellemek ve sosyal medyadan destek almak için bu floodu hazırladım. Kendisinden artık korkmuyorum. ailem, arkadaşlarım hepsi beni destekliyor bu sürecin sonuna kadar peşinde olacağız."

EMNİYET İLETİŞİME GEÇTİ

Bu paylaşımlardan sonra yüzlerce kadın ve sivil toplum örgütü tarafından "yalnız değilsin" mesajları alan Medipol öğrencisi, şunları yazdı:

"Ne kadar duygulandığımı anlatamam. Önceden insanların sesi olmaya çalıştığımda Twitter'da bir işe yarıyordur inşallah diye düşünüyordum hep bu gece gördüm ki gerçekten bir rt bir menşın dememek gerekiyormuş onların hepsi işe yarıyormuş. Hepinizden Allah razı olsun, herkese çok teşekkür . Emniyetten iki kişi ve Haluk Levent iletişime geçti iyi ki varsınız yüzlerce mesaj, menşın ve destek twiti geldi. Bu floodu yazarken bu kadar yayılacağını yardım edileceğini bile düşünmemiştim."

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Cinsel İstismar, Sosyal Medya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medipol öğrencisi sosyal medyadan ifşa etti: Fotoğraflarımı müstehcen içeriklere montajlıyor, ölümle tehdit ediyor! - Son Dakika


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