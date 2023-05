Basın: ABD'de Demiryoluyla Taşınan Yaklaşık 27 Ton Patlayıcı Kimyasal Kayboldu

Dyno Nobel'in resmi internet sitesinde yer alan bir şantiye fotoğrafı. (Fotoğraf: Dyno Nobel/Xinhua aracılığıyla)

NEW YORK, 23 Mayıs (Xinhua) -- The New York Times, hem gübre olarak hem de patlayıcı yapımında kullanılan bir kimyasal madde olan ve yaklaşık 27 ton ağırlığındaki amonyum nitratın, Nisan ayında ABD'de demiryolu ile sevk edilirken kaybolduğunu ve hala bulunamadığını yazdı.

Pazar günü yayımlanan habere göre patlayıcı imalat şirketi Dyno Nobel, federal hükümete kayıp amonyum nitrat hakkında bilgi verdi ve Wyoming- Kaliforniya arasındaki yaklaşık iki haftalık yolculukta neler olduğunu araştırdığını açıkladı.

Şirket, maddenin yüklendiği vagonun Wyoming'in Cheyenne kentindeki üretim tesisinden ayrılırken tamamen kilitlendiğini ve Kaliforniya'nın Saltdale kentine ulaştığında kilitlerin açılmamış olduğunu iddia etti.

Şirketin yaptığı açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre yolculuk sırasında vagonun alt girişinden sızıntı gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor" ifadeleri kullanıldı.

Demiryolu kazalarına yönelik acil durum çağrı merkezi olan Ulusal Müdahale Merkezi'ne 10 Mayıs'ta yapılan ihbarda, vagonun 12 Nisan'da Wyoming'ten yola çıktığı ve boş halde Kaliforniya'ya ulaştığı belirtildi.

Vagonun incelenmek üzere Wyoming'e geri getirildiğini kaydeden Dyno Nobel, kargonun taşınması sırasında trenin faaliyetleri üzerindeki "kontrol imkanlarının sınırlı" olduğunu vurguladı.