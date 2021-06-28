Basın Açıklamaları - Son Dakika

1. Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvet unsurlarının fiili, Kosova ve Moğolistan temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla 28 Haziran-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da icra edilmektedir.

2. Tatbikatın maksadı; Dost ve kardeş ülkelerin Özel Kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.