BASIN AÇIKLAMALARI - Son Dakika

1. BREEZE-2021 Davet Tatbikatı Bulgaristan ev sahipliğinde 11-19 Temmuz 2021 tarihleri arasında Batı Karadeniz'de icra edilecektir.

2. İş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla fiili deniz eğitimlerinin icra edileceği tatbikata;

a) NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)'ye unsur tahsis etmiş olan İtalya, İspanya, Romanya ve Türkiye ile,

b) Milli kontrolde ABD, Arnavutluk, Belçika, Gürcistan, İngiltere, Litvanya, Polonya, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan, olmak üzere 14 ülke tarafından katılım sağlanacaktır.

3. Türk Deniz Kuvvetleri tatbikata SNMG-2'de görevli TCG BARBAROS firkateyni, SNMCMG-2'de görevli TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemisi ve milli kontrolde TCG 18 MART denizaltısı, 1 deniz karakol uçağı ve 2 karargah subayı ile iştirak edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.