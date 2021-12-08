Basın Açıklaması 07.12.2021 - Son Dakika
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Basın Açıklaması 07.12.2021

08.12.2021 02:12

T. C.AYDIN VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüSayı: 116 07. 12. 2021Konu: Basın BülteniBASIN AÇIKLAMASI06. 12.

T. C.

AYDIN VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 116 07. 12. 2021

Konu: Basın Bülteni

BASIN AÇIKLAMASI

06. 12. 2021 günü saat 22: 30 sıralarında Orta Mahalle civarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan kapama planı uygulaması esnasında bir şahsın motosikletiyle beraber uygulama noktasında durmayarak kaçtığı görülmüş, kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şahsın 0, 89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır.

Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmı ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir Komiser Yardımcısı ile bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

Güvenlik personeline; Emniyet Teşkilatının gerektirdiği şekilde Hukuk Devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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Halkla İlişkiler, Uyuşturucu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Basın Açıklaması 07.12.2021 - Son Dakika


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