T. C NİĞDE VALİLİĞİ
İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Açıklaması
Konu : Düzensiz Göçenler
Tarih : 17. 07. 2021
16. 07. 2021 günü ilimiz Ankara - Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık "100" düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.
Şu ana kadar "74" düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.
Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Son Dakika › Sadece Haberler › Basın Açıklaması 17.07.2021 - Son Dakika