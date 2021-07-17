Basın Açıklaması 17.07.2021 - Son Dakika
Üye Girişi

Basın Açıklaması 17.07.2021

17.07.2021 21:10
Basın Açıklaması 17.07.2021

T. C NİĞDE VALİLİĞİİl Basın Halkla İlişkiler MüdürlüğüBasın AçıklamasıKonu : Düzensiz GöçenlerTarih : 17. 07. 202116. 07.

T. C NİĞDE VALİLİĞİ

İl Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Açıklaması

Konu : Düzensiz Göçenler

Tarih : 17. 07. 2021

16. 07. 2021 günü ilimiz Ankara - Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık "100" düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.

Şu ana kadar "74" düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.

Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

YORUMLAR
500
Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 212 kişi yakalandı
Kaynak: Habermetre

Halkla İlişkiler, Jandarma, Ankara, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Basın Açıklaması 17.07.2021 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: Basın Açıklaması 17.07.2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement