Şahısları bölgeye getiren tırın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.

Şu ana kadar "74" düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir.

Kaynak: Habermetre

Halkla İlişkiler, Jandarma, Ankara, Niğde, Son Dakika

Son Dakika › Sadece Haberler › Basın Açıklaması 17.07.2021 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.