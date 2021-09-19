BASIN AÇIKLAMASI/19. 09. 2021

15 Eylül Çarşamba günü bir kafede basın toplantısı yapan Mahmut Kavakçı tarafından Hendekli basın mensuplarının huzurunda Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu hakkında ağır hakaret, tehdit ve sinkaflı sözlere yer verildiği iddia edilmiş, konu bazı basın kuruluşlarınca haberleştirilmişti. Basına yansıyan ve öğrendiğimiz bu iddialar sonrasında yapılan inceleme ve araştırmada Mahmut Kavakçı'nın Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'na yönelik haddini aşarak söylemlerde bulunduğu delillerle tespit edilmiştir. Yine Kavakçı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hendek Kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Acır hakkında da hakarette bulunduğu tespit edilerek Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Eleştiri sınırını aşarak onur, şeref ve saygınlığa yönelik işlenen suçların ve bu suçları savunanların asla aması ve fakatı olamaz. Milli, manevi ve insani değerlerden uzak, izana ve izaha sığmayan tüm söylemlerin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması için mücadelemiz kesintisiz sürecektir. Son yaşanan bu olay başta olmak üzere bu zihniyetle hukuk önünde hesaplaşacağız. Yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır.

Zira bahse konu kişi yıllarca başka şehirlerde güreşmiş, Başpehlivanlık jübilesini ise bu şehirlerde yapmak yerine Hendek'te yapmak istemiştir. Buna rağmen Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu yapılan bu ricayı kıramayarak iyi niyetli şekilde yerine getirmiştir. Başkanımızın talimatlarıyla ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı döneme rağmen belediyemizin tüm imkanları seferber edilmiş, her organizasyonda kullanılan malzemeler kullanılmış, belediyemiz ekstra bir borç altına sokulmamıştır.

Teslim edilen 50 bin lira ise iş dünyasının değerli isimlerinden temin edilerek sporcuya ulaştırılmıştır. Kalan 50 bin lira için dışarıdan kaynak bulma aşamasında jübile güreşlerinde ve sonrasında söylendiği tespit edilen buna benzer hakaret içerikli sözler nedeniyle tüm işbirliği ve görüşmeler bu kişilerle askıya alınmıştır. Kişisel hırsla provokasyon amaçlı yönlendirmeler neticesinde sergilenmek istenen bu basit oyun yine başarısız olmuş, sürecin bu noktaya gelmesine kendileri neden olmuştur.

Hülasa, Güreş Camiası ile alakası olmayan ve kişisel problemlerin dışa vurumu olan bir durum söz konusudur. Hendek spor şehri, Başkanımız Turgut Babaoğlu ise sporcu dostudur. Bunu sporun her alanında kanıtlamaya devam ediyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda; futbolda, hentbolda, voleybolda, güreşte, karatede, basketbolda ve sporun her alanında Hendek Belediyesinin kesintisiz destekleri devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"Ben sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı zamanda Ahlaklısını severim" Gazi Mustafa Kemal Atatürk

T. C. Hendek Belediyesi