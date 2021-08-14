Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı

Küfürlü videolar yayınlayarak sosyal medyadan provokatif ifadeler kullanan yabancı uyruklu M.M. isimli şahıs, Kahramanmaraş'ta yakalandı. Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılarak gözaltına alınan kişi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

"YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi.