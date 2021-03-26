EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü' - Son Dakika

EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'

26.03.2021 17:02

Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'EDİRNE'de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri'nin düzenlediği basın açıklamasına yoldan geçen yaşlı bir adam, Erkekler bu kadar kötü mü Sonsuz nafakaya ne demeli diye bağırarak,...

Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'

EDİRNE'de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri'nin düzenlediği basın açıklamasına yoldan geçen yaşlı bir adam, Erkekler bu kadar kötü mü Sonsuz nafakaya ne demeli diye bağırarak, tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Edirne Kadın Meclisleri, 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili, bugün, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Ancak yoldan geçen yaşlı bir adam basın açıklaması yapan gruptaki kadınlara, Erkekler bu kadar kötü mü diye bağırarak, tepki gösterdi. Polisler tarafından uzaklaştırılan ve Sonsuz nafakaya ne demeli diyen adama, bir polis memuru ise, Demokratik haklarını kullanıyorlar. Niye bağırıyorsun karşılığını verdi. Ben de hakkımı kullanıyorum diyen yaşlı adama polis memuru, Doğru yolu bu değil dedi.

Kadın Meclisi tarafından yapılan basın açıklamasında ise, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya alınması gerektiği bildirildi.

EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'
EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi, Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Basın açıklaması yapan kadınlara böyle tepki gösterdi 'Erkekler bu kadar kötü mü' - Son Dakika


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