Son Dakika Haberleri: Basın açıklaması yaparken depreme yakalandılar
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Basın açıklaması yaparken depreme yakalandılar

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme basın açıklaması sırasında yakalanan grubun yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Basın açıklaması yaparken depreme yakalandılar, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme basın açıklaması sırasında yakalanan grubun yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde de hissedildi.
Bu sırada Salda Gölü'ne yapılmak istenen projeyle ilgili basın açıklaması yapan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve parti üyelerinin yaşadığı zor anlar tesadüfen kameralar tarafından kaydedildi.
Görüntülerde deprem olduğunda sarsılan grubun "Allahu ekber" diye tekbir getirdikleri, kameranın bir süre sonra açısının değiştiği görülüyor.
SALDA GÖLÜ, Denizli, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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