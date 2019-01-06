Son Dakika Haberleri: Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Grup ile Polis Arasında Yer Tartışması

Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Grup ile Polis Arasında Yer Tartışması

1 saat önce

DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapmak için bir araya gelen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerden oluşan grup, yolu kapattıkları için uyarıda bulunan polislerle tartıştı.

Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Grup ile Polis Arasında Yer Tartışması, System.String[]
DİYARBAKIR'da basın açıklaması yapmak için bir araya gelen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerden oluşan grup, yolu kapattıkları için uyarıda bulunan polislerle tartıştı. Kısa süreli tartışmanın ardından grup, açıklamayı 100 metre ileride yaptı.

Diyarbakır'da 'Amed İhraçlar Platformu' üyeleri, kamudan ihraç edilmelerinin yıldönümü nedeniyle merkez Ekinciler caddesinde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Platform üyelerinin açıklamayı yapmak istedikleri yerin, kamu düzenini bozduğunu gerekçe gösteren polis müdürü, basın açıklamasının 100 metre ileride yapılmasını istedi. Platform üyeleri adına da polis müdürleriyle konuşan Kamu Emekçiler Sendikaları Sendikası (KESK) sözcüsü Dilan Yakut, bulundukları alanın vatandaşa ve esnafa zarar vermeyeceğini söyledi. Polis müdürü ise, "Açıklamanızı yapın, buna kimse engel olmuyor. Ancak, esnaf ve vatandaşlar bundan etkileniyor. Hemen ileride Sanat Sokağı'nda açıklamanızı yapabilirsiniz. 10 dakika şurada basın açıklamasını yapmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Yol kapanacak, insanların üzerinizden mi atlayacaksınız? Bu taksicinin, bu esnafın vebalini kabul ediyorsanız buyurun yapın. Lütfen, el insaf diyorum, yapmayın demiyorum. Buyurun, görüşün, ama burada açıklama yaptırmayacağım" dedi.

Kısa süreli tartışmanın ardından grup, Sanat Sokağı'na geçerek basın açıklaması yapıp, dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu! Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda

Beşiktaş'ta, Otomobilde Dehşeti Yaşayan Kadını Çığlıkları Kurtardı Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 19:59:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basın Açıklaması Yapmak İsteyen Grup ile Polis Arasında Yer Tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]