Basın borcuna erteleme - Son Dakika
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Basın borcuna erteleme

6 saat önce

Basın İlan Kurumu, COVID-19'la mücadele sürecinde basına destek kararlarını açıkladı.

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Basın İlan Kurumu, COVID-19'la mücadele sürecinde basına destek kararlarını açıkladı. Kurumdan borç para alan gazetecilerin borç tahsil işlemleri, talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecek.


Basın İlan Kurumu, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına destek olmak amacıyla aldığı kararları açıkladı.


7 maddelik destek kararları şu şekilde sıralandı:


"Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkan sağlanacaktır.


Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.


Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.


Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkan sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.


Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir.


Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulmuştur.


COVID-19 (Koronavirüs) salgınıyla mücadelede halkımızın doğru bilgilendirilmesi için risk alarak habercilik yapan gazetecilerimize ve basın kuruluşlarımıza aldığımız kararlarla destek olmaya çalıştığımız bu süreçte, sahada haber peşinde koşan gazetecilerimize görevlerinde kolaylık diliyor, acil haber kadroları dışında basın mensuplarımızın da gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için aldığımız destek kararları doğrultusunda duyarlılık bekliyoruz." - İSTANBUL

Basın İlan Kurumu, Gazeteler, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:16 Kaynak: İHA

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