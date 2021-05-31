Basın Bülteni (2021/108)
31.05.2021 17:09
Muğla İl J. K. lığı Bodrum İlçe J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 29. 05. 2021 günü saat 07. 30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Yol Kontrol Noktasında durdurulan 20 ... 991 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsünün H. S. isimli şahıs olduğu, yanında yolcu olarak Ş.
Muğla İl J. K. lığı Bodrum İlçe J. K. lığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 29. 05. 2021 günü saat 07. 30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Yol Kontrol Noktasında durdurulan 20 … 991 plakalı araçta yapılan aramada; araç sürücüsünün H. S. isimli şahıs olduğu, yanında yolcu olarak Ş. B. K. isimli şahsın bulunduğu tespit edilmiş ve araÇ içerisinde (30) gr. metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada; (1) adet 9 mm. dolu tabanca fişeği, bahçede bulunan 48 …. 473 plakalı motosiklette ise (1) adet 7, 65 mm. pietro beretta marka tabanca ile (4) adet 7, 65 mm. tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak H. S. ve Ş. B. K. isimli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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