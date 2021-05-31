29. 05. 2021 günü saat 16. 00 sıralarında Fethiye İlçesi Karagedik Mahallesi Değirmenboğaz Mevkiinde bulunan eski eti maden kuyusu içerisine Mert K. isimli şahsın düştüğü ihbarının alınması üzerine olay yerine JAK Timi görevlendirilmiştir. Saat 16. 40 sıralarında olay yerine ulaşılmış olup şahsın yürüyüş yaptığı esnada mağara içerisinde bulunan yaklaşık (40) metrelik kuyuya düşmüş olduğu ve sadece hırıltı çıkararak ses verdiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bulunan AKUT ekibi ile birlikte iple tesis kurularak şahsın yanına inilmiş, sedye yardımı ile ipli tesisten tahliyesi JAK Timi tarafından sağlanmıştır ve olay yerine gelen 112 ekiplerine teslim edilmiştir. (şahsın vücudunda çok sayıda kırık ve kanam bulunmakta olup hayati tehlikesi devam etmektedir) Kamuoyuna saygı ile duyurulur.