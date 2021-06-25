Muğla İl J. K. lığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek olarak denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılarak, sürücülerde "algılanan yakalanma risk duygusunun" sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/ park etme gibi" ihlallerin önlenmesi maksadıyla 24 Haziran 2021 günü 11. 00 - 12. 00 saatleri arasında Marmaris İlçe J. K. lığı sorumluluk alanında bulunan Bozburun Yolunda havadan trafik denetimi yapılmıştır. Denetim sonucu; (6) şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/1-b (Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek ), (3) şahsa Madde 59 (Yerleşim birimleri dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklama veya park etmek)'a istinaden toplamda ( 1374 TL ) cezai işlem uygulanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.