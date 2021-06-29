Basın Bülteni (2021/125)
29.06.2021 17:07
BASIN BÜLTENİ (2021/125)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMüdürlüğümüze bağlı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Grup Amirliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisi alınan şahsın aracı tespit...
BASIN BÜLTENİ (2021/125)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMüdürlüğümüze bağlı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze ve Grup Amirliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisi alınan şahsın aracı tespit edilmiş tespit edilen araç uygulama noktalarını by-pass edip ara yolları kullanarak Muğla'ya giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine araç il sınırlarımıza girişinden itibaren takip edilmiş ve araçtan kolilerin indirildiği sırada müdahale edilerek GSBH kapsamında yapılan aramada; 184 adet 1kg paketlerde mükerrer bandrollü tütün, 14 koli içerisinde toplamda 140. 000 mükerrer bandrollü boş makaron, ele geçirilip ilgili karara istinaden el konulmuştur. Şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapılıp dosya ikmalen gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Son Dakika 18:35 Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı 18:31 Elmalı Davası'na spor camiasından da büyük tepki geldi 17:44 Sıcaktan bunalan çocuklar yangın söndürme havuzuna girdi! 3 çocuktan 2'si hayatını kaybetti 17:31 Fatih Terim, PSV maçına kadar stoper ve sol bek transferinin bitirilmesini istedi 17:16 Bakan Koca müjdeli haberi verdi! Müzik yayını kısıtlamasında saat sınırı kalkıyor 16:52 Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı 16:08 Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları 15:37 Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı