BASIN BÜLTENİ (2021/126)MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİMüdürlüğümüze bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve bağlı Grup Amirliklerimiz tarafından yapılan NSM Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan saha çalışmaları sonucu ilimize uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan araç ilimiz Aydın yolu uygulama noktasında usulüne uygun durdurulmuş yapılan adli aramada iki parça halinde; 19 adet posta puluna emdirilmiş sentetik LSD maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda araçta bulunan biri Ukrayna vatandaşı olmak üzere iki şahsa TCK191 den işlem yapılarak dosya ikmalen gönderilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.