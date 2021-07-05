Basın Bülteni (2021/128)
05.07.2021 17:06
Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır.
Üzümlü J. Krk. K. lığınca Fethiye İlçesi Yeşilüzümlü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 11. 06. 2021 günü saat 07. 00 sıralarında Turgay İÇÖZ'e ait 48 JY 773 plakalı aracın camının kırılarak araç içerisinde bulunan (7. 000) TL paranın çalındığı ihbarı alınmıştır. Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Üzümlü J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından çevre araştırması ve (27) farklı kamera kayıtlarının (126) saatlik incelenmesi sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın Y. A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş JABS ve KAFES/KEP programından faydalanılarak yapılan araştırmada, Y. A. isimli şahıs Faralya Mahallesinde boş bir inşaatta yapılan operasyon ile yakalanmıştır. Olayla ilgili Y. A. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Son Dakika 17:20 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı 17:10 Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi 17:05 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu