Basın Bülteni (2021/129)
05.07.2021 17:06
J. Krk. K. lığına müracaata bulunarak "29. 06. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Akyarlar Mahalesi Fener Plajı Mevkiinde sörf yaptığı esnada kıyıya bıraktığı (2500) Euro değerinde olan sörf tahtası, sörf uçurtması, bel kemeri ve kontrol barının çalındığını" beyan etmiştir.
J. Krk. K. lığına müracaata bulunarak "29. 06. 2021 günü saat 18. 00 sıralarında Akyarlar Mahalesi Fener Plajı Mevkiinde sörf yaptığı esnada kıyıya bıraktığı (2500) Euro değerinde olan sörf tahtası, sörf uçurtması, bel kemeri ve kontrol barının çalındığını" beyan etmiştir. Olayla ilgili olarak JASAT Timleri ve Akyarlar J. Krk. K. lığı ekipleri tarafından yapılan araştırmada, olayı gerçekleştiren şahısların E. D. ve E. Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş, şahıslar yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmış ve adli işlemlere başlanılmıştır. Çalınan malzemeler Sezgin YILDIRIM isimli şahsa teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Son Dakika 17:20 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı 17:10 Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi 17:05 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu