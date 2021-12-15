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Basın Bülteni: Kırkağaç'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret - Son Dakika

Basın Bülteni: Kırkağaç'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

15.12.2021 16:29
Basın Bülteni: Kırkağaç'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Ünal Kıykaç'ı makamında ağırladı. Ziyarette Kırkağaç ilçesinde yapılan yatırımlar görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'ı ve Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Ünal Kıykaç'ı makamında konuk etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan da yer aldı. İlçede yapılan yatırımların istişare edildiği ziyarette İlçe Başkanı Boğaz ve Meclis Üyesi Kıykaç, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Genel Müdür Aslay da nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek yatırımların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

MASKİ, Kırkağaç'ta yatırımlara devam ediyor

Genel Müdür Burak Aslay, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün daha yaşanılabilir bir Manisa hedefleri doğrultusunda il genelinde uzak yakın demeden her noktaya hizmet götürdüklerini belirtti. Genel Müdür Aslay, "Büyükşehir Belediyemizin Kırkağaç ilçemize kazandırdığı prestij caddesi ile ilçemiz modern bir görünüm kazanırken bizler de MASKİ Genel Müdürlüğü olarak prestij caddemizin altyapısını baştan aşağı yeniledik. 101 ve 154 Mahalle Projeleri ile köyden mahalleye dönüşen 11 mahallelerimizin alt ve üstyapılarını yeniledik. İlyaslar mahallemizde de yüklenici firmaya yer teslimini yaptığımız Atıksu Arıtma Tesisimizin inşaatı da kısa süre içerisinde başlayacak. Bunların yanında ilçemizde ihtiyaç duyulan noktalarda da çalışmalar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Basın Bülteni: Kırkağaç'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Kırkağaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Basın Bülteni: Kırkağaç'tan Genel Müdür Aslay'a ziyaret - Son Dakika


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