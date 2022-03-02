Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı

02.03.2022 13:18

Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı Kamerayı canlı izleyen gazeteci hırsızı suçüstü yakaladı -Şanlıurfa'da basın bürosuna giren hırsız, kamerayı uzak bağlantı ile canlı izleyen gazeteciler tarafından suçüstü yakalandı.

Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı

Kamerayı canlı izleyen gazeteci hırsızı suçüstü yakaladı

ŞANLIURFA - - Şanlıurfa'da basın bürosuna giren hırsız, kamerayı uzak bağlantı ile canlı izleyen gazeteciler tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Camii Kebir Mahallesindeki yerel bir internet haber sitesinin bürosunda yaşandı. Akşam saatlerinde büroyu kapatan gazeteci İbrahim Uygur, eve gidip yemeğini yedikten sonra Karaköprü ilçesinde bir habere gitti. Haberi çektiği sırada mobil cihazı aracılığıyla güvenlik kamerasından uyarı geldi. Kamerayı açıp canlı izleyen Uygur, içeride yabancı birinin dolaştığını gördü. Durumu polise haber veren Uygur, arkadaşlarıyla birlikte bürosuna gitti. Polis ekipleri büronun etrafını sarıp gazeteciyle birlikte içeri girdi. Fark edildiğini anlayan hırsız çaldığı malzemeleri bırakarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan hırsız emniyete götürüldü.

Geçen yıl da büroya giren hırsızların kamera, fotoğraf makinesi ve bilgisayarını çalması üzerine güvenlik kamerası taktıran İbrahim Uygur, " Biz Karaköprü İlçesine bir habere gittik. O anda bizim kameradan bir uyarı mesajı geldi. Bizim büro şefi güvenlin kamerasını o an incelerken beni aradı. Ofiste biri var sizden birimi dedi. Ben de dedim biz ofisi kapattık, haberdeyiz. Dedi o zaman hırsızdır. Ben de o an hemen polisi aradım. Polis memurları hemen olay yerine ekip yönlendirdi. Allah razı olsun hemen geldiler. Biz de geldik, hırsız içeride halen eşyaları topluyordu. Bizi görünce çatıya kaçtı. Biz onu kovalamaya başladık. Hırsız ellerindeki eşyaları çatıdan aşağıya atarak daha sonra kendisi atlamaya çalıştı. O anda bizim muhabir arkadaş onu atlarken düşmesin diye ensesinden yakaladı. Aşağı düşse bir tarafı kırılabilirdi. Çünkü yükseklik en az 5 metre falan var. Polis ve bekçiler olay yerine geldi. Biz de o an suçüstü yakaladığımız hırsızı onlara teslim ettik. Bizim ofiste 7 kamera mevcut, yani 7 gün 24 saat izleniyor. Hırsız o an bir saatlik boşluğumuzdan yararlanmış. Bu yakalanan hırsız daha önce Tarihi Ulu Camide de hırsızlık olayı gerçekleştiren kişiymiş. Daha önce çok sayıda suç kaydı da bulunuyormuş. Hırsız daha önceden burayı gözetliyormuş. Biz suçüstü yakaladık, polislere teslim ettik. Çaldığı eşyalarla suçüstü yakaladık. Polisler ellerinden aldı bize verdi. İfadelerimizde davacı olduk. Bu hırsızın daha önceden yüzlerce suçu var, bu olay terk değil. Bu alan tarihi Ulu Cami içerisinde bulunan eski bir konak. Burada değerli eşyalarımız var. Yetkililerin bir an önce bu alanda güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yakalanan hırsızın yabancı uyruklu 17 yaşında M.A. olduğu öğrenildi.

Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı
Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı

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Şanlıurfa, Karaköprü, Uygur, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Basın bürosuna giren hırsızı gazeteciler suçüstü yakaladı - Son Dakika


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