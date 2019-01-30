Son Dakika Haberleri: Basın Camiasının Güler Yüzlü Delikanlısı Turaba, Bekarlığa Veda Etti

Basın Camiasının Güler Yüzlü Delikanlısı Turaba, Bekarlığa Veda Etti

1 saat önce

Aydın basın camiasının güler yüzlü delikanlısı Bülent Turaba, görkemli bir düğün ile bekarlığa veda etti.

Basın Camiasının Güler Yüzlü Delikanlısı Turaba, Bekarlığa Veda Etti, System.String[]
Aydın basın camiasının güler yüzlü delikanlısı Bülent Turaba, görkemli bir düğün ile bekarlığa veda etti.

Aydın'da mesleğe yerel gazetelerde başlayan ve yıllardır Büyükşehir Belediyesi'nin Basın-Yayın Biriminde görev yapan Bülent Turaba, gönlünü kaptırdığı Şehrazat Öztürk ile hayatını birleştirdi. Turaba ve Öztürk Ailesi'ni mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Emine-Erdem Turaba çiftinin oğulları Bülent ile Fadime-Mehmet Öztürk çiftinin kızları Şehrazat, görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Esko Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün sonrası hayatlarını birleştiren genç çift dünya evine girdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: İHA

Şehrazat, Aydın, Magazin
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